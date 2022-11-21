الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة للزكاة والإدارة العامة للتعليم الشرعيّ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، مسجدًا وحضانةَ أطفالٍ في كلية الدعوة الإسلاميّة بالمحافظة الوسطى، بتمويلٍ كريمٍ من مؤسسة الهيئة العالميّة للرعاية الإنسانيّة والإغاثة – IHCRO.

بدوره أكّد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم على جهود إدارته المستمرة في خدمة أبناء شعبنا، بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة، التي ساهمت في إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أنّ مِثْل هذه المشاريع ستشكّل حاضنةً رئيسةً للطالبات في صلاتهم وعبادتهم خلال أوقات الفراغ في الكليّة.

كما أشار إلى أنّ حضانة الأطفال التي تم إنشاؤها مجهّزةٌ بجميع الأدوات التي يمكن احتياجها للترفيه عن الطفل وتعليمه، لافتًا إلى أنّ إدارة الزكاة والإغاثة بالأوقاف افتتحت مركز ابن الجوزي لعلوم القرآن الكريم والسنة النبويّة بكلية الدعوة الإسلاميّة التابعة للأوقاف.

وأشاد بجهود المؤسسات الشريكة على مساهمتها في نشر الرسالة الدعويّة والاجتماعيّة، والارتقاء بالمجتمع المسلم نحو الريادة.