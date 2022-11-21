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الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:29

الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى
الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة للزكاة والإدارة العامة للتعليم الشرعيّ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، مسجدًا وحضانةَ أطفالٍ في كلية الدعوة الإسلاميّة بالمحافظة الوسطى، بتمويلٍ كريمٍ من مؤسسة الهيئة العالميّة للرعاية الإنسانيّة والإغاثة – IHCRO.

بدوره أكّد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم على جهود إدارته المستمرة في خدمة أبناء شعبنا، بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة، التي ساهمت في إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أنّ مِثْل هذه المشاريع ستشكّل حاضنةً رئيسةً للطالبات في صلاتهم وعبادتهم خلال أوقات الفراغ في الكليّة.

كما أشار إلى أنّ حضانة الأطفال التي تم إنشاؤها مجهّزةٌ بجميع الأدوات التي يمكن احتياجها للترفيه عن الطفل وتعليمه، لافتًا إلى أنّ إدارة الزكاة والإغاثة بالأوقاف افتتحت مركز ابن الجوزي لعلوم القرآن الكريم والسنة النبويّة بكلية الدعوة الإسلاميّة التابعة للأوقاف.

وأشاد بجهود المؤسسات الشريكة على مساهمتها في نشر الرسالة الدعويّة والاجتماعيّة، والارتقاء بالمجتمع المسلم نحو الريادة.

315642480_5668729483223082_47545207663727934_n الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى 315649077_5668729476556416_4808351152940715313_n
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