الاتصالات تستعرض منظومة إدارة الاجتماعات المركزية

غزة- الرأي

نظمت وحدة تطوير البرمجيات الحكومية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل لاستعراض منظومة إدارة الاجتماعات المركزية في قاعة الشهيد أحمد أبو وردة بمقر الوزارة، وذلك بحضور مندوبي عن الدوائر الحكومية.

ورحب م. محمد المتربيعي مدير وحدة تطوير البرمجيات بالحضور، موضحاً أنه تم تطوير المنظومة ضمن إطار دور الوزارة نحو تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل الدوائر الحكومية، والتوجه نحو تطوير الأنظمة القياسية الحكومية المركزية وزيادة الاعتمادية عليها.

ونوه المتربيعي على أهمية المنظومة في متابعة إدارة الاجتماعات التي تعقد في الدوائر الحكومية بالإضافة الي متابعة التوصيات المتعلقة بالاجتماعات.

من جانبه، قام فريق العمل في وحدة تطوير البرمجيات المكون من م. ميساء النجار و م. دينا الحاج أحمد و م. دعاء العروقي باستعراض وظائف النظام الأساسية بدء من الدعوة للاجتماع والاعتماد الإلكتروني للحضور وصولاً إلى متابعة محضر الاجتماع وتوصياته ضمن نموذج مخصص لذلك، وبالإضافة إلى سلسلة الترتيبات اللوجستية الخاصة بالاجتماع (الضيافة والتغطية الإعلامية وحجز القاعات).

كما تم فتح المجال للحضور لإبداء الرأي عن المنظومة حيث تم تسجيل ملاحظاتهم لإضافتها.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أن المنظومة تساهم في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات المتبعة في الدعوة للاجتماعات وورشات العمل ومتابعة التوصيات والنتائج إلكترونياً حسب جهات الاختصاص.