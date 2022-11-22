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السياحة تشرف على تنفيذ أربعة مشاريع لإعادة إحياء البلدة القديمة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:12

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غزة-الراي
أشرفت دائرة المشاريع في وزارة السياحة والآثار على تنفيذ أربعة مشاريع صيانة وترميم وإعادة إحياء في البلدة القديمة شملت مدخل وممرات متحف قصر الباشا ،وسوق القيسارية، وسبيل الرفاعية ،وحمام السمرة.


وأفاد مديردائرة المشاريع م/عبدالله صيام أن تأهيل وإعادة توزيع ممرات الحركة بالساحات الخارجية لمتحف قصر الباشا تأتي استجابة للأعداد المتزايدة للوافدين للمعلم والمتحف الوطني عبر استثمار الأمثل لمساحة الحديقة فضلأ ان المشروع يشمل تركيب نظام طاقة شمسية لإستدامة تقديم الخدمات المجتمعية ومصدر بديل للكهرباء حال انقطاعها مبيناً ان الوزارة قاربت علي انجازه بتمويل من مؤسسة تيكا التركيا بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف دولار.


وأشار صيام ان المؤسسة ذاتها مولت مشروع إعادة وإحياء سبيل الرفاعية وتنظيف واجهته وارفاده بخزانات للمياه ليؤدي مهامه كما كان في الفترة العثمانية للسقيا.


وأوضح مدير المشاريع أن سبيل الرفاعية جاري العمل على تنفيذه حيث يشمل الصيانه تنظيف الواجهة وصيانتها وترميم المشربيات بالطرق الفنية العلمية، وتوفير السقيا عبر توريد خزانات للمياه، وترميم البئر القديم والذي كان معلماً حضارياً مجتمعياً في العهد العثماني.


وأوضح صيام أن الوزارة منحت أذن الترميم والصيانة لسوق القيسارية المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى بالشراكة مع الكلية الجامعية وبلدية غزة بالصيانة للحفاظ على السوق الوحيد الآثري في قطاع غزة وفق الشروط العلمية والوسائل العملية للحفاظ على المعلم الأثري كما كان على هيئته في العصر المملوكي وقد بلغت قيمة المرحلة الثانية الإجمالية 180 ألف يورو،مبيناً أن الأعمال شملت صيانة وترميم العقد المدبب، والواجهة الشرقية لمدخل السوق وإبراز شكلها الجمالي، وتنظيف الواجهة الداخلية وإزالة التعديات على السقف الأثري، وتدعيم الأحجار وإعادة الكحلة للواجهة واستبدال الأحجار المهترئة بأحجار أثرية قوية تؤدي مهامها، وإزالة التعديات على سقف السوق الخارجي وعزله تماماً للوقاية من الرطوبة وتسرب المياه.


وتابع صيام بأن صيانة وترميم حمام السمرة هو المشروع الرابع الذي تشرف عليه الوزارة وتم انجازه من مركز إيوان والعمل على الترميم والصيانة بالطرق الفنية والعلمية وبتمويل مشكور من إدارة حمام السمرة من عائلة الوزير، وقد شملت جوانب العمل في المعلم على ترميم كافة الشواهد العمرانية من الداخل والخارج.


يشار إلى أن الوزارة تولي عناية كبيرة فى الحفاظ والإستدامة للمعالم الأثرية والشواهد الحضارية العمرانية و الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني .
 

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