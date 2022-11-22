ديوان الفتوى والصحة يناقشان مشروع قانون المسؤولية الطبية

غزة-الرأي

استقبل المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة في مكتبه ،وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة أ. سعيد البطة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وكان في استقبال الوفد أ. جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية وأ. مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان.



وأشاد سعد بجهود وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية والعمل الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.



بدوره، ثمن د. أبو الريش دور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية من حيث إعداد وصياغة مشاريع القوانين ونشر التشريعات في الجريدة الرسمية، شاكراً تعاون الديوان مع وزارة الصحة في صياغة ومراجعة وتدقيق مشروع قانون المسؤولية الطبية.



وناقش الطرفان مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث تطوير القانون في جوانب تحديد أسس المسؤولية وحالاتها ومآلات الأخطاء الطبية، وكيفية التصرف حال حدوثها.