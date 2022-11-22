البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح يزور بلدية الدير

غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من البرلمان الطلاب لمدرسة بنات دير البلح الابتدائية "ب" في إطار تعريف الطلاب بالبلدية والخدمات المقدمة من ناحية، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والبلدية من ناحية أخرى.



واستعرض رئيس البلدية دياب الجرو الخدمات التي تقدمها البلدية ومجال عملها، لافتاً إلى تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، معبراً عن أمله في تنفيذ أكبر كم من المشاريع التطويرية الهادفة.



وتحدث عن مشروع إنشاء كورنيش لدير البلح بهدف منع وصول المياه إلى الشارع سيما أنه حسب التغييرات المناخية من المتوقع أن تمتد المياه باتجاه الشارع ما استدعى التفكير لإنشاء كورنيش يعمل مصد مائي من ناحية، ومكان لتنزه المواطنين من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.



واستمع إلى العديد من احتياجات المدرسة ووعد بدراستها والعمل على تلبتها حسب الإمكانات المتاحة.



وتم في نهاية الجولة عمل زيارة لأقسام البلدية والتعرف على مهام عملها وخدمتها للمدينة وسكانها.

