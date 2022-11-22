وكالة الرأي الفلسطينية البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح يزور بلدية الدير وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مع لجان الأحياء خطة الطوارئ خلال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والصحة يناقشان مشروع قانون المسؤولية الطبية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد انتخابات البرلمان الطلابي المركزي للعام 2022-2023 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام الخبراء تعقد اجتماعها الأول بوزارة العدل وكالة الرأي الفلسطينية العمل تبحث واقع العمل النقابي مع جامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على سيارات تعبئة المياه برفح وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح يزور بلدية الدير

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:12

111
111

غزة-الرأي 
استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من البرلمان الطلاب لمدرسة بنات دير البلح الابتدائية "ب" في إطار تعريف الطلاب بالبلدية والخدمات المقدمة من ناحية، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والبلدية من ناحية أخرى.


واستعرض رئيس البلدية دياب الجرو الخدمات التي تقدمها البلدية ومجال عملها، لافتاً إلى تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، معبراً عن أمله في تنفيذ أكبر كم من المشاريع التطويرية الهادفة.


وتحدث عن مشروع إنشاء كورنيش لدير البلح بهدف منع وصول المياه إلى الشارع سيما أنه حسب التغييرات المناخية من المتوقع أن تمتد المياه باتجاه الشارع ما استدعى التفكير لإنشاء كورنيش يعمل مصد مائي من ناحية، ومكان لتنزه المواطنين من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.


واستمع إلى العديد من احتياجات المدرسة ووعد بدراستها والعمل على تلبتها حسب الإمكانات المتاحة.


وتم في نهاية الجولة عمل زيارة لأقسام البلدية والتعرف على مهام عملها وخدمتها للمدينة وسكانها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟