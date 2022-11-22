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الأوقاف تبحث ترتيبات حفلها القرآنيّ المركزيّ مع المؤسسات القرآنيّة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:25

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غزة-الرأي


بحثت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ترتيبات حفلها القرآنيّ المركزيّ المقرر إقامته ، مع ممثلي المؤسسات القرآنيّة على مستوى المحافظات.


وشارك في اللقاء وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، والقائم بأعمال المدير العام أ. حمد النجار، ومدير دائرة ديوان الحفّاظ أ. زياد أحمد، والقائمة بأعمال مدير دائرة القرآن الكريم د. انشراح عفانة، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيريّة، ولفيف من ممثّلي المؤسسات القرآنيّة.


بدوره، أوضح وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أنّ الأوقاف هي الجهة الرسميّة الحاضنة لجميع المؤسسات القرآنيّة، على اعتبارها الجهة العليا الضابطة والمُشرِّعة للَّوائح والمخرجات النهائيّة الصحيحة في البرامج القرآنيّة.


وأضاف: "نسعد بتقديم النماذج القرآنيّة من أي مؤسسة"، مؤكّدًا أنّ الأوقاف تفخر بإنجازات المؤسسات القرآنيّة الشريكة التي تبذل قصارى جهدها؛ لإخراج حفَظَة متميزين بالتدبّر والإتقان.


ومن جهته أشاد النجار بمشاركة المؤسسات القرآنيّة الفاعلة في تطوير منهجيّة الحفظ القرآنيّ وبرامجه كافة، ومنها: الحفل المركزيّ، مُذَكِّرًا بأنّ الأوقاف بصدد تشكيل المجلس الأعلى للقرآن الكريم، بوصفها جهة موحِّدة للجهود المبذولة في المؤسسات القرآنيّة.
 

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