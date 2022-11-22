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أبو الريش يناقش مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون المسؤولية الطبية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 05:03

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش مع المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون المسؤولية الطبية، جاء ذلك خلال لقاء عقد بعد ظهر اليوم في مكتب رئيس الديوان بمدينة غزة، بحضور مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة وأ. جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية وأ. مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان.

وثمن د. أبو الريش دور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية من حيث إعداد وصياغة مشاريع القوانين ونشر التشريعات في الجريدة الرسمية، شاكراً تعاون الديوان مع وزارة الصحة في صياغة ومراجعة وتدقيق مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأشاد سعد بجهود وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية والعمل الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

وبحث الطرفان مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث تطوير القانون في جوانب تحديد أسس المسؤولية.

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