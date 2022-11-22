لجنة طوارئ الشتاء بالزوايدة تعقد اجتماعها بحضور رئيس البلدية

الوسطى- الرأي

عقدت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية الزوايدة صباح اليوم اجتماع بمقر البلدية وذلك لمناقشة استعدادات اللجنة للمنخفضات الجوية القادمة خلال فصل الشتاء وذلك بحضور رئيس البلدية سامي ابو محيسن وكافة أعضاء اللجنة من اقسام البلدية.

وتركز الاجتماع حول الوقوف على الوضع الميداني ومتابعة سلامة ونظافة جاليات ومناهل تصريف مياه الأمطار في جميع المناطق وضمان تصريف مياه الأمطار بكل سهولة وانسيابية في كافة الشوارع داخل نفوذ الزوايدة كما تم الوقوف على عمل آليات البلدية لمساعدة السكان في المناطق التي تغمرها مياه الأمطار وأوضح ابو محيسن بالرغم من الإمكانيات المادية الصعبة التي تمر بها البلدية وقلة الموارد المتاحة وعدم توفر الآليات اللازمة إلا أن البلدية ستعمل بكامل طاقتها حفاظا على سلامة المواطنين.

مؤكدا على ضرورة تقسيم الطواقم العاملة في البلدية إلى فرق وتوزيعها في المناطق المتضررة لتفادي المشاكل والاضرار التي نجمت خلال المنخفض الجوي الأخير.

وأكدت اللجنة بقيامها بعمل جولات ميدانية منتظمة لكافة مناطق النفوذ وبالتركيز على المناطق المتوقع تضررها خلال الشتاء كذلك مناطق تجمعات مياه الأمطار.

ونوهت أن قسم المياه والصرف الصحي قام بحملة تنظيف وصيانة لكافة مناهل وجاليات مياه الأمطار والعمل على تجهيزها لاستقبال المياه الناتج عن تساقط الأمطار.

من ناحيته أكد أبو محيسن على أن اللجنة تهدف الى تفادي وقوع خسائر مادية وبشرية لا قدر الله وكذلك التأكيد على ضرورة قيام الطواقم الفنية المعنية بواجباتها لمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء.

ودعا أبو محيسن المواطنين ضرورة اتباع الارشادات الصادرة عن البلدية ومراعاة شروط السلامة العامة في المنازل والشوارع والمرافق، وتثبيت كل ما هو معرض للتأثر بالرياح والتأكد من مجاري التصريف ومجاري مياه الأمطار وتجنب تجمع الأطفال بالمناطق التي تتجمع فيها المياه وتكون عرضه للانزلاقات.