النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2400) الاربعاء23 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في نابلس- (فيديو)
- الفصائل تبارك تفجيرات القدس وتؤكد حتمية زوال الاحتلال
- المجلس الوطني يدين الارهاب الاسرائيلي الممنهج الذي يستهدف الأطفال والمدنيين العزل
· حماس”: المشاريع الاستيطانية عدوان يهدف لتهويد مدينة القدس
· إخطارات بوقف العمل بـ8 منازل في سلفيت وقيادات فلسطينية تعتبر المفاوضات الإسرائيلية الأوروبية لتبادل بيانات الفلسطينيين “سابقة خطيرة”
· الأسير العيساوي يواصل الإضراب انتصارا للشهداء الأسرى.. والاحتلال يعاقب المعتقلين برفض توفير الدواء
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أخبار إسرائيلي
· قتيل إسرائيلي وعدد من الإصابات بانفجارين في القدس المحتلة- (فيديوهات)
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في نابلس- (فيديو)
· نتنياهو في «حيص بيص»: إرضاء الفاشيين لا يزال أولوية
- كوخافي: يجب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران
- نتنياهو وآبي أحمد يبحثان تعميق العلاقات الثنائية
- حقائب وزارية لليكود: غالانت للأمن وريغف للتعليم
- شركة إسرائيلية بديلة للبنوك بالمعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية
اخبار دولية
· تحذيرات أميركية من انهيار السلطة: الضفة تبتكر أساليب للمقاومة
الأمم المتحدة: قيود إسرائيل الإضافية في الضفة الغربية كلفت الفلسطينيين 50 مل
اخبار عربية
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· رئيس مجلس الأمة الجزائري: تبون يسعى للم الشمل الفلسطيني
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الصحف العربية
القدس العربي
· قتيل إسرائيلي وعدد من الإصابات بانفجارين في القدس المحتلة- (فيديوهات)
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في نابلس- (فيديو)
· الأمم المتحدة: قيود إسرائيل الإضافية في الضفة الغربية كلفت الفلسطينيين 50 مليار دولار
· “حماس”: المشاريع الاستيطانية عدوان يهدف لتهويد مدينة القدس
· إخطارات بوقف العمل بـ8 منازل في سلفيت وقيادات فلسطينية تعتبر المفاوضات الإسرائيلية الأوروبية لتبادل بيانات الفلسطينيين “سابقة خطيرة”·
الأسير العيساوي يواصل الإضراب انتصارا للشهداء الأسرى.. والاحتلال يعاقب المعتقلين برفض توفير الدواء
· رئيس مجلس الأمة الجزائري: تبون يسعى للم الشمل الفلسطيني
· قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس في سلوان
· بلدية بيت لحم ترفض محاولات الالتفات على شرعية المدينة وحقها في ترتيب احتفالات الميلاد
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الشرق الأوسط
· رفض فلسطيني لمشروع اتفاق أوروبي ـ إسرائيلي: انتهاك
الاخبار اللبنانية
· كشف ملابسات حريق جباليا... في وجه الاستغلال والافتراءات
· تحذيرات أميركية من انهيار السلطة: الضفة تبتكر أساليب للمقاومة
· نتنياهو في «حيص بيص»: إرضاء الفاشيين لا يزال أولوية
· غزة لا تستهين بالتهديدات: استعدادات «جدّية» للمواجهة
الغد الأردنية
· مقتل مستوطن وإصابة 17 آخرين بانفجارين مزدوجين في القدس المحتلة
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
· مخاوف من مفاوضات إسرائيلية أوروبية لتبادل بيانات عن السكان الفلسطينيين
”الشروق المصرية
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الشرق القطرية
الصحف المحلية
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صحيفة الأيام
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23 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م عملية استشهادية في بحر غزة قام بها الاستشهاديان جمال علي إسماعيل ومحمد سميح المصري من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قاما بتفجير قارب صغير محمل بكمية كبيرة من المتفجرات في زورق بحري إسرائيلي تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة 4 جنود اعتراف العدو.
- 2001م اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمود أبو هنود من خلال قصف سيارته بالصواريخ وكان أحد مبعدي مرج الزهور، وهو من سكان نابلس.
- 2000م طائرات الاحتلال تستهدف بصواريخها سيّارة القائد في حماس إبراهيم عبد الكريم بني عودة (33 سنة) في مدينة نابلس، ممّا أدّى إلى استشهاده على الفور.
- 1979 م اختتام أعمال القمة العربية العاشرة في تونس. عقدت القمة في تونس في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 1979، بدعوة من الرئيس حبيب بورقيبة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها: - الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري.
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- 1917 م صحيفتا أزفستيا وبرافدا السوفياتيتان تنشران النص الكامل لاتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى.
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