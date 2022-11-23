وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف البناء وهدم منازل في قلقيلة ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الباز" يبحث التسهيلات المقترحة لتسجيل أراضي الأقساط وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس تفتتح معرضاً "كن لطيفاً مع نفسك والبيئة" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش مهارات البحث العلمي لأمناء المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تتابع مع المكاتب الفرعية التعديات على الأراضي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين توقف مطعماً مخالفاً للشروط الصحية مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث آليات تفعيل ملاحقة الاحتلال لجرائمه في سلب المياه وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث تداعيات قرار اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء يستضيف استشاري الجراحة العامة الدكتور عمر عبد الشافي

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:15

مجمع الشفاء يستضيف استشاري الجراحة العامة الدكتور عمر عبد الشافي
مجمع الشفاء يستضيف استشاري الجراحة العامة الدكتور عمر عبد الشافي

غزة- الرأي

استضافت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمدير مستشفى الجراحة د. نضال أبو هدروس، استشاري الجراحة العامة الدكتور " عمر عبد الشافي " قادماً من القدس، والذي يعمل في مستشفى الاستشاري – رام الله.

ورحب د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، بزيارة د. عبد الشافي والتي تأتي في إطار دعم الطواقم الجراحية في إجراء العمليات الجراحية النوعية، مثمنا كافة الجهود الكبيرة التي بذلت في إنجاح الزيارة.

بدوره، قدم د.  أبو هدروس شكره الكبير للدكتور عبد الشافي لهذه الزيارة والتي تم خلالها إجراء عمليات جراحية، كما وأثنى على الجهود العظيمة التي بذلها الدكتور " عبد الشافي" خلال زياراته السابقة لقطاع غزة.

وأشاد د. رامي عمارة استشاري الجراحة العامة بالمجمع ورئيس قسم جراحة الثدي بمستشفى الصداقة التركي بجهود د. عبد الشافي في تدريب ودعم الطواقم الطبية من خلال اللقاءات العلمية التي تساعد على تبادل الخبرات العلمية والعملية وكذلك ورش العمل التي تم عقدها خلال الزيارة، متمنيا عقد المزيد من اللقاءات العلمية التي تزيد من خبرة الطواقم الجراحية.

وأعرب د. الشافي عن سعادته لوصوله قطاع غزة لخدمة المرضى القطاع والتخفيف من آلامهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟