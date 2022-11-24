الأوقاف تعقد لقاءً لبحث آليّات تطوير برامج التحفيظ المحوسب

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف لقاءً؛ لمناقشة المقترحات التطويريّة لبرنامج التحفيظ المحوسب، وتطبيق برنامج حلقتي، وخطة الاختبارات والتقييمات، وإضافتها للخطة التشغيليّة للعام 2023م، بحضور مدير دائرة القرآن الكريم أ. حمد النجار، ولفيف من رؤساء الشُّعَب بأٌقسام التحفيظ على مستوى المحافظات.

بدوره، أكّد النجار على ضرورة العمل على متابعة المحفّظين والمرشدين، من خلال استخدام تطبيق حلقتي، وتحديت البيانات الخاصة بالأقسام على البرنامج المحوسب أولًا بأول.

وأشار إلى أنّ تطوير آليّات العمل يساهم في تحقيق الإنجازات المتعلقة بالمسيرة القرآنيّة، وقد أشاد بجهود رؤساء الشُّعَب، التي كان لها دور في إنجاح حلقات التحفيظ، والارتقاء بها، ودعا إلى مواصلة العمل، وبذل أقصى الجهود؛ من أجل الارتقاء بالأقسام والمراكز المختلفة.