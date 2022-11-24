سلطة المياه تستقبل إدارة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أعضاء اللجنة الشعبية لمخيم الشاطئ للاجئين.

وناقش الطرفان عدة قضايا مشتركة وملفات عالقة فيما يتعلق بقطاعي المياه والبيئة وبحث السياسات العامة والاجراءات والتحديدات المطلوبة لواقع المياه والبيئة، خاصة فيما يتعلق بحفر الآبار العشوائية.

كما طرح ابراهيم، طبيعة علاقة سلطة المياه وجودة البيئة مع اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مؤكدا على أهمية العلاقة خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمة المائية ذات جودة مطلوبة، بالاضافة الى مناقشة ملف القضايا البيئية خاصة فيما يتعلق بإزالة النفايات الصلبة وغيرها.

وأكد د.يوسف ابراهيم على أهمية التشبيك بالعلاقات مع جميع الجهات الشريكة مثل وزارة الحكم المحلي ووكالة الغوث الدولية من خلال تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجهات.

واعتبر أن تعزيز شراكة العمل بين الطرفين تساهم بشكل كبير وفعال في تجويد الخدمة على صعيد قطاعي المياه والبيئة.

حيث أكد د.يوسف ابراهيم أم المخيمات لها خصوصية لحالتها معتبرا أن مرجعية المخيمات تعود بشكل وثيق لوكالة الغوث الدولية وتعتبر هي المسؤول الأول لتوفير خدماتها بشكل كامل ومطلوب لللاجئين بالمخيم، معتبرا أن علاقة سلطة المياه وجودة البيئة مع وكالة الغوث علاقة تشاركية وتكاملية.

في حين تم مناقشة أزمة المياه في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بالاضافة الى الحديث عن أبرز الصلاحيات المنوطة لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع المياه، كما أوضح د.يوسف ابراهيم دور السلطة في امكانية اعطاء تراخيص قانونية بما يتعلق بحفر الآبار في المخيم، وكيفية التعامل بشكل قانوني بحق المدانين بحفر الآبار المخالفة.