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خلال ورشة عمل

الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:41

الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية
الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لمناقشة الشروط الفنية للسخانات الكهربائية.

وقال مدير دائرة التنمية الصناعية م. محمد كلاب إن الورشة تأتي للاطلاع على الشروط الفنية اللازمة المتعلقة بصناعة واستيراد السخانات الكهربائية مع عدد من التجار والمصنعين.

وأكد كلاب ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بسماكة الحديد المستخدم وسعة خزان المياه والمواد العازلة المستخدمة في التصنيع.

وأوضح أن عدم الالتزام بالشروط الفنية مخالفة للمواصفات الفلسطينية ويعتبر غش وتدليس تجاري ، وهي مخالفة يحاسب عليها التاجر والصانع. 

من جانبه أكد م. حسن الشاعر رئيس قسم الصناعات المعدنية بأنه سيتم تعميم التعليمات والشروط الفنية الالزامية على جميع التجار ومصنعي السخانات للالتزام بها أثناء التصنيع والاستيراد، مضيفاً أن هذه التعليمات تهدف الي ضبط السوق ولحماية وسلامة المستهلك الفلسطيني.

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