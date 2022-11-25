بلدية غزة تطلق إشارة البدء في إعداد خطتها التنموية للأعوام القادمة

غزة-الراي

أطلقت بلدية غزة إشارة البدء في إعداد خطتها التنموية للأعوام الثلاثة القادمة 2023 – 2026 ضمن سياسة تعزيز منهجية عمل البلدية وفق خطة تنموية واضحة تحدد الاحتياجات بمشاركة المختصين والمواطنين وأصحاب الخبرات .



جاء ذلك خلال لقاء توجيهي عقدته البلدية في مركز إسعاد الطفولة التابع لها بمشاركة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعدد من مدراء الدوائر والوحدات في البلدية، ومختصين في مجالات التنمية وإعداد الخطط .



وقال د. السراج أن بلدية غزة تتطلع في خطتها الجديدة لإيجاد مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية والمؤسسات العاملة في المدينة وشرائح المجتمع المختلفة لتحديد الأولويات والأهداف بما يتناسب مع تطلعات سكان المدينة .



وأكد على أهمية شمول الخطة وارتكازها على مبادئ الحكم الرشيد والذي يتضمن المشاركة والشفافية والمساءلة والبعد الاستراتيجي والكفاءة والفعالية لتحقيق نتائج ايجابية تحقق نتائج أفضل للمواطنين والمدينة .



بدوره؛ قال منسق الخطة مدير وحدة التخطيط والاستثمار في البلدية م. ماهر سالم إن بلدية غزة تتطلع لإعداد خطة تنموية للفترة المذكورة للاستجابة للتغيرات والتحديات التي تواجه المدينة مثل الزيادة السكانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لاسيما الملموسة منها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التغييرات المناخية وأثرها على المدينة في موسمي الصيف والشتاء .



وبين أن البلدية ستعقد مع بداية الشهر القادم اللقاء المجتمعي الأول بمشاركة واسعة من شرائح مجتمعية وقطاعات مختلفة في المدينة وجهات الاختصاص .

يذكر أن الخطة التنموية تتضمن ترتيب احتياجات المدينة والمواطنين من خدمات البلدية من المشاريع والخدمات وفقا للأولية لتحقيق نتائج أفضل في تحسين الخدمات .

