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"محيسن" يشارك في تكريم منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:15

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غزة-الرأي
شارك رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن في حفل تكريم منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة على فوزه في بطولة الهند الدولية لكرة السلة، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الهندية.


وحضر الحفل الذي نظمته مؤسسة الشيخ أحمد ياسين في مقر نادي المجمع الإسلامي، رئيس نادي المجمع الإسلامي الأستاذ محمد كحيل، ورئيس اللجنة البارالمبية بغزة الأستاذ كامل أبو الحسن، وأعضاء مجلس إدارة النادي والمؤسسة، إضافة إلى أعضاء البعثة المشاركة في البطولة.


وخلال كلمة له تقدم محيسن بالتهنئة لمنتخب فلسطين على تحقيق هذا اللقب الدولي، مؤكدًا أنهم رفعوا اسم وعلم فلسطين عاليًا، وقدموا للعالم صورة مشرقة عن فلسطين وشبابها وشعبها الصامد المرابط الذي يناضل من أجل حريته.


وشدد محيسن على أهمية رعاية وتأهيل ذوي الهمم والعمل على تطوير قدراتهم واستثمار المواهب والقدرات التي يمتلكونها بما يساهم في دمجهم في المجتمع الفلسطيني وتعزيز دورهم المهم في خدمة المجتمع وبناءه.
 

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