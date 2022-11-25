وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بدر الأساسية للبنات تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشارك في تكريم منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مع الصحفيين والإعلاميين قضايا تهم المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تنصيب "بن غفير" وزيراً للأمن الداخلي لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق إشارة البدء في إعداد خطتها التنموية للأعوام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية فلوسي.. دخلت موسوعة غينيس كأكبر قطة حية في العالم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل أرشيف تويتر والحصول على سجل كامل لنشاطك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:41

111
111

علق الأسير المقدسي سامر العيساوي، الجمعة، إضرابه عن الطعام بعد 37 يومًا، وذلك في أعقاب الاستجابة لمطالبه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه العيساوي علق إضرابه عن الطعام بعد أن قررت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الاستجابة لمطالبه ونقله من ريمون إلى سجن النقب.

وأضرب العيساوي، تضامنًا مع ذوي الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم.

وكان العيساوي اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عامًا، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضرابًا عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟