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الأوقاف تنعي أحد علماء الحديث النبوي د. محمود الطحان

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:23

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غزة-الرأي
نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة الشيخ المحدث والمعلم د. محمود الطحان, أحد أعلام الحديث النبوي, ومؤلف أشهر الكتب المعاصرة في علم الحديث, الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعد حياة حافلة قضاها في الدعوة إلى الله.


وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمتين العربية والإسلامية عامة والشعب السوري خاصة، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.


وقالت الوزارة :" ننعي في وزارة الأوقاف شيخًا كبيرًا وعالماً ورِعاً، يُعد من أعلام الحديث النبوي حيث قضى جل عمره في خدمة السنة النبوية وعلومها وألف فيها عدة مؤلفات، أفادت الدارسين والمهتمين بالدراسات الإسلامية, وله العديد من الإسهامات التي خدمت قضايا الأمة".


يُذكر أن الشيح هو أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، من أهل حلب الشام . ولد في قضاء الباب من أعمال حلب ، وذلك في عام 1935م، ثم انتقل إلى منبج، ثم إلى حلب، ونشأ في أسرة متدينة، ووالده الحاج أحمد الطحان.


كما ويُعد كتاب تيسير مصطلح الحديث الذي ألفه الشيخ الطحان من أهم مقررات علم الحديث لعدد من الجامعات الإسلامية ، واعتمد عليه كثير من الأساتذة والمتخصصين، جعله الشيخ رحمه الله أساسا ومنهجا يسهل تدريسه في الجامعات، وهو كتاب يصلح للمبتدئين لسهولة عبارته ووضوحها.
 

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