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أخبار » الرياضة و الملاعب

إيران تُحقق فوزا قاتلًا على ويلز

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:55

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وكالات-الرأي:

أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، اليوم الجمعة، في المجموعة الثانية لمونديال قطر.

وبدأ "تيم ملّي" مشاركته الثانية في النهائيات بخسارة قاسية أمام إنجلترا 2-6، لكنه نجح الجمعة في الريان بخطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت بدل الضائع، عبر البديل روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان  (11+90).

وبعد فوزه الجمعة في ثاني مواجهة بين المنتخبين على الإطلاق، بعد أولى ودية خسرها صفر-1 في نيسان/أبريل 1978، أبقى "تيم ملّي" على حظوظه بتخطي دور المجموعات لأول مرة، فيما بات وضع نظيره الويلزي معقداً بعض الشيء لتجاوز دور المجموعات لبطولة كبرى ثالثة توالياً (وصل إلى نصف النهائي في كأس أوروبا 2016 وثمن نهائي البطولة القارية الصيف الماضي)، إذ بقي رصيده عند نقطة نالها بتعادله افتتاحاً أمام الولايات المتحدة 1-1.

وستحسم البطاقة الأولى في هذه المجموعة في حال فوز إنجلترا على الولايات المتحدة لاحقا، على أن تلعب البطاقة الثانية في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، حين تلتقي ويلز مع جارتها إنجلترا، والولايات المتحدة مع إيران.

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