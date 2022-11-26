بلدية غزة تتلقى 643 إشارة منذ بداية المنخفض الجوي

غزة-الرأي

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة، عن تلقيها 643 إشارة (شكوى، استفسار)، منها 251 شكوى تتعلق بخدمات البلدية الأساسية، منذ بداية المنخفض الجوي، يوم الأربعاء الماضي، عبر رقم الطوارئ المختصر 115 وبوابات التواصل المختلفة.



وأفادت الوحدة في تقرير موجز بأن شكاوى الصرف الصحي تحتل المرتبة الأولى بعدد 163 شكوى فيما احتلت شكاوى المياه وتسوية الطرق المرتبة الثانية بعدد 24 شكوى حيث يجري حاليًا متابعة الشكاوى المتبقية من قبل الجهات المختصة وطواقم لجنة الطوارئ.



وأوضحت أنها منذ الساعات الأولى لهذا اليوم تلقت 97 شكوى 88 شكوى منها تتعلق بقطاع الصرف الصحي ولا سيما طفح المياه العادمة، الناجمة عن اجتياح مياه الأمطار لشبكات الصرف الصحي والتسبب بضغوط كبيرة داخل الشبكات.



وعزت لجنة الطوارئ ذلك إلى فتح البعض لأغطية مناهل الصرف الصحي في بعض المناطق ووصل مزاريب وخطوط تصريف مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي يجهل الكثيرون مخاطرها.



وأهابت لجنة الطوارئ بالمواطنين اتباع تعليمات البلدية الصادرة أثناء المنخفضات الجوية للتخفيف من آثارها والتعاون مع طواقمها الميدانية حفاظًا على سلامة الجميع وممتلكاتهم، داعيةً اياهم للابلاغ عن أي مشكلة تتعلق بخدمات البلدية بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم 115.



يذكر أن وحدة المعلومات و الشكاوي في بلدية غزة تعمل على مدار الساعة خلال أيام الطوارئ والمنخفضات الجوية.

