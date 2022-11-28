مزج زيت الزيتون وعصير الليمون له فوائد صحية هائلة.. تعرف عليها

عصير الليمون وزيت الزيتون من المكونات التي تظهر في العديد من أطباقنا المفضلة لكن هل تعلم أن مزج الاثنين معاً لهما فوائد صحية هائلة؟، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مزج زيت الزيتون وعصير الليمون معاً وكيف يؤديان إلى تحسين صحتك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مزج زيت الزيتون وعصير الليمون معاً، بحسب موقع firstforwomen.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل زيت الزيتون مميزًا للغاية:

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة مثل: البوليفينول

توفر ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون - خاصة زيت الزيتون البكر الممتاز - وفرة من مادة البوليفينول، وهي مركبات طبيعية نشطة بيولوجيًا تعمل خصائصها المضادة للأكسدة على تعزيز الصحة والعافية.



تساعد مادة البوليفينول الموجودة في زيت الزيتون في دعم صحة العظام من خلال المساعدة في الحفاظ على الإجهاد التأكسدي تحت السيطرة.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول بعض البوليفينول قد أدى إلى تأثيرات إيجابية على كتلة العظام، مما أدى إلى زيادة القوة.



بمعنى آخر ، تساعد مادة البوليفينول الموجودة في زيت الزيتون عالي الجودة على تعزيز صحة العظام كجزء من نظام غذائي صحي متكامل.

يعزز صحة القلب

أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا معظم زيت الزيتون كانوا أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا كمية أقل من زيت الزيتون.

له خصائص مضادة للالتهابات

الالتهاب المزمن هو أحد المسببات الرئيسية لعدد من الأمراض، مثل السرطان والتهاب المفاصل والسكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ثبت أن زيت الزيتون الصافي يساعد في السيطرة على الالتهاب ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة - على وجه التحديد ، الأوليوكانثال.

ومن المعروف أيضًا أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون الصافي يساعد في تقليل مستويات الالتهاب.

فوائد عصير الليمون



الليمون غني بمضادات الأكسدة



يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا للمركبات النباتية التي تسمى مركبات الفلافونويد ، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.



مضادات الأكسدة هي مواد طبيعية تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف. من خلال الحفاظ على تلف الخلايا تحت السيطرة ، قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل المخاطر العامة للعديد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.



تقوم هذه المركبات القوية بذلك عن طريق القضاء على الجذور الحرة - المتطفلين الضارة والمسببة للأمراض الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.



يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون أيضًا في تقليل الالتهاب في الجسم (وكما ذكرنا سابقًا، يعد الالتهاب المزمن علامة رئيسية للعديد من الأمراض).

له تأثيرات مضادة للجراثيم

بالإضافة إلى آثاره المضادة للالتهابات ، يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات قد تدعم الصحة العامة.

في دراسة حديثة ، نجحت المركبات النباتية النشطة بيولوجيًا في عصير الليمون في تثبيط نمو المكورات العنقودية والسالمونيلا وعدوى المبيضات.

كان عصير الليمون فعالًا أيضًا في محاربة سلالة بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية والمعروفة بأنها تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات الدم.

هل زيت الزيتون وعصير الليمون لهما فوائد صحية مشتركة؟

يُعتقد أن الأحماض الدهنية والمعادن الموجودة في زيت الزيتون ومضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عصير الليمون تعمل على تحسين الهضم ومنع شيخوخة الجلد المبكرة وغير ذلك الكثير.

