متى تعبر سرعة ضربات قلبك عن مشكلة صحية خطيرة؟

أي تغيير ملحوظ في ضربات القلب يجب أن يكون مقلقًا، حيث يمكن أن يكون خفقان القلب علامة على حالة خطيرة، لكن بعض خفقان القلب طبيعي، وخفقان القلب هو الشعور بتسارع أو خفقان القلب، بحيث يكون النبض غير منتظم وبسرعة كبيرة وبقوة، بحسب موقع " medstarhealth".



ما الذي يسبب خفقان القلب؟

من المرجح أن يعاني كبار السن من حالات طبية يمكن أن تزيد من احتمالية تعرضهم للخفقان لكن خفقان القلب يمكن أن يظهر عند الأشخاص في أي عمر.

تتضمن بعض أمراض القلب التي يمكن أن تسبب خفقان القلب ما يلي:

-عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني (المعروف أيضًا باسم الرفرفة الأذينية

-تسرع القلب فوق البطيني

-المجمعات الأذينية المبكرة

-المجمعات البطينية المبكرة

تشمل المشكلات الأخرى التي يمكن أن تسبب خفقان القلب ما يلي:

-الجفاف



-الكافيين أو النيكوتين



-بعض الأدوية ، بما في ذلك مزيلات الاحتقان أو أجهزة الاستنشاق للربو



-تقلبات هرمونية عند النساء في فترة الحيض أو الحوامل أو على وشك دخول سن اليأس



-مشاكل في المعادن ، بما في ذلك انخفاض مستويات البوتاسيوم



-مشاعر قوية من القلق أو الخوف أو التوتر ، بما في ذلك نوبات الهلع



-يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى التخلص من إيقاع القلب الطبيعي، مما يتسبب في حدوث خفقان القلب ويمكن علاج هذا النوع من اضطراب الغدة الدرقية بالأدوية لإبطاء معدل ضربات القلب وعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية.



القلق يمكن أن يحدث خفقان بالقلب في بعض الأحيان، وليس بسبب أمراض القلب، قد يؤدي ذلك إلى احتياج المريض إلى علاج لاضطراب القلق المحتمل من طبيب نفسي.

متى يكون خفقان القلب خطيراَ؟

تنبض قلوب معظم الناس ما بين 60 و100 مرة في الدقيقة.

إذا كنت جالسًا وتشعر بالهدوء ، فلا يجب أن يخفق قلبك أكثر من 100 مرة في الدقيقة. ضربات القلب الأسرع من ذلك ، والتي تسمى أيضًا تسرع القلب، هي سبب للذهاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وإجراء الفحص، فالذين تنبض قلوبهم 160 نبضة في الدقيقة أو أكثر لا يستطيع جسمهم تحمل ذلك لفترات طويلة من الزمن.



يجب عليك أيضًا إجراء فحص إذا كنت تشعر بأن قلبك ينبض بشكل غير منتظم

يجب أن ينبض القلب بثبات، إذا كنت تشعر بأن هذا يتوقف مؤقتًا أو يتخطى النبض ، فقد يكون ذلك علامة على عدم انتظام ضربات القلب مما قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.