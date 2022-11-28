وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تختتم دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام" وكالة الرأي الفلسطينية أرقام صادمة بعد 16 عامًا على حصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة وادي غزة تنتهي من تنظيف الوادي من المخلفات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري
أخبار » الرياضة و الملاعب

أنباء سيئة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك المصيرية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:14

أنباء سيئة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك المصيرية
أنباء سيئة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك المصيرية

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إصابة الظهير الأيمن للأخضر، محمد البريك، خلال مواجهة بولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع "تويتر" بيانا، جاء فيه: كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن وجود إصابة في عضلة الساق".

وبهذه الإصابة تصبح مشاركة البريك في مباراة المكسيك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر، محل شك.

وكان المنتخب السعودي قد تلقى هزيمة أمام بولندا، بهدفين دون رد، بعد أن حقق الفوز على الأرجنتين في نتيجة تاريخية بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

وخسر الأخضر السعودي أمام نظيره البولندي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) بفارق الأهداف عن الأرجنتين، وبفارق نقطة عن المتصدرة بولندا.

المصدر: "twitter/saudint"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟