وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تختتم دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام" وكالة الرأي الفلسطينية أرقام صادمة بعد 16 عامًا على حصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة وادي غزة تنتهي من تنظيف الوادي من المخلفات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري
أخبار » الرياضة و الملاعب

أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:15

أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد
أنباء متضاربة حول اقتراب ميسي من التعاقد مع ناد جديد

تضاربت الأنباء حول اقتراب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من التعاقد مع ناد جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في صيف 2023، وبإمكانه التوقيع مع ناد جديد، بدءا من يناير المقبل.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن نادي إنتر ميامي الأمريكي، على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين في تقدم، واللاعب الأرجنتيني سيحصل على أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي.


وأوضحت أنه رغم دخول إنتر ميامي في مفاوضات للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، عقب فسخ عقده مع الشياطين الحمر، لكن يظل ميسي الهدف الأول للنادي الأمريكي.

إلا أن مقربين من ميسي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نفوا الأنباء التي تزعم أن اللاعب قريب من الاتفاق مع إنتر ميامي، مؤكدين أن النجم الأرجنتيني لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت ميسي أيضا بالتفاوض مع مسؤولي برشلونة، من أجل العودة إلى "كامب نو" في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟