طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي

الوسطى- الرأي

نفذ رئيس قسم المياه والصرف الصحي مسؤول لجنة الطوارئ في البلدية م. إبراهيم الخطيب، جولة تفقدية لمتابعة عمل فرق الطوارئ وتأثيرات المنخفض الجوي .

واطلع الخطيب على أعمال فرق الطوارئ المنتشرة ميدانياً أثناء المنخفض الجوي لمعالجة أي إشكالية قبل تفاقمها ،وتفقد مصارف مياه الأمطار في المناطق الساخنة والتأكد من نظافتها لمنع إنسدادها .

وأهابت بلدية المغازي بالمواطنين وأصحاب المحلات إلى وضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق وإلقاءها في أماكنها المخصصة، لتجنب إنجرافها مع مياه الأمطار، وتراكمها فوق المصافي مسببة إغلاقها، الأمر الذي يعيق سريان المياه في الشبكات مسبباً طفح في الشبكة .