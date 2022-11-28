وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تبدأ إعداد خطتها التنموية للأعوام الأربعة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرج دفعة جديدة من برنامج الخبير وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تنعى الطبيبة الأسترالية جين كالدر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 9 إصابات في 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يضع خطة لشرعنه بؤر "شبيبة التلال" الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2404) الاثنين28 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب في الطيرة بأراضي الـ 48 احتجاجاً على استمرار العنف والجريمة
أخبار » الأخبار الحكومية

طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:35

طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي
طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي

الوسطى- الرأي

 نفذ رئيس قسم المياه والصرف الصحي مسؤول لجنة الطوارئ في البلدية م. إبراهيم الخطيب،  جولة تفقدية لمتابعة عمل فرق الطوارئ وتأثيرات المنخفض الجوي .

واطلع الخطيب على أعمال فرق الطوارئ المنتشرة ميدانياً أثناء المنخفض الجوي لمعالجة أي إشكالية قبل تفاقمها ،وتفقد مصارف مياه الأمطار في المناطق الساخنة والتأكد من نظافتها لمنع إنسدادها .

وأهابت بلدية المغازي بالمواطنين وأصحاب المحلات إلى وضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق وإلقاءها في أماكنها المخصصة، لتجنب إنجرافها مع مياه الأمطار، وتراكمها فوق المصافي مسببة إغلاقها، الأمر الذي يعيق سريان المياه في الشبكات مسبباً طفح في الشبكة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟