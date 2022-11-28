بلدية الزوايدة تبدأ إعداد خطتها التنموية للأعوام الأربعة القادمة

الوسطى- الرأي

أطلقت بلدية الزوايدة، إشارة البدء في إعداد خطتها التنموية للأعوام الأربعة القادمة 2023 – 2027 ضمن سياسة تعزيز منهجية عمل البلدية وفق خطة تنموية واضحة تحدد الاحتياجات بمشاركة المختصين والمواطنين وأصحاب الخبرات .

جاء ذلك، خلال لقاء توجيهي عقدته البلدية بحضور رئيس بلدية الزوايدة أ. سامي أبو محيسن وعدد من موظفي البلدية ووفدا من مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري " GVC" استشاري مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدة الزوايدة 2023- 2026 م .

بدوره قدم د.يونس المغير شرحا تفصيليا عن متطلبات إطلاق مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة والخطة الزمنية للمشروع ومعايير إعداد الخطة لتنجز بأعلى جودة .

وأكد رئيس البلدية أ. سامي أبو محيسن على جهوزية البلدية لإطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية ضمن كامل فعالياتها .

وقال أ. أبو محيسن إن بلدية الزوايدة تتطلع في خطتها الجديدة لإيجاد مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية والمؤسسات العاملة في المدينة وشرائح المجتمع المختلفة لتحديد الأولويات والأهداف بما يتناسب مع تطلعات سكان البلدة .

وشدد على أهمية شمول الخطة وارتكازها على مبادئ الحكم الرشيد والذي يتضمن المشاركة والشفافية والمساءلة والبعد الاستراتيجي والكفاءة والفعالية لتحقيق نتائج ايجابية تحقق نتائج أفضل للمواطنين والمدينة .

بدوره؛ قال منسق الخطة الاستراتيجية ومهندس المشاريع بالبلدية م. محمد مسلم إن بلدية الزوايدة تتطلع لإعداد خطة تنموية للفترة المذكورة للاستجابة للتغيرات والتحديات التي تواجه المدينة مثل الزيادة السكانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لاسيما الملموسة منها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التغييرات المناخية وأثرها على البلدة في موسمي الصيف والشتاء .

وبين أن البلدية ستعقد مع بداية الشهر القادم اللقاء المجتمعي الأول بمشاركة واسعة من شرائح مجتمعية وقطاعات مختلفة في البلدة وجهات الاختصاص .

يذكر أن الخطة التنموية تتضمن ترتيب احتياجات المدينة والمواطنين من خدمات البلدية من المشاريع والخدمات وفقا للأولية لتحقيق نتائج أفضل في تحسين الخدمات .

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