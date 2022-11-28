الحكم المحلي تشارك بجلسة حوارية للنهوض بالشباب الفلسطيني

غزة- الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي، وبحضور بلديات وسط وجنوب قطاع غزة ومجموعات ومراكز شبابية، في الجلسة الحوارية التي عقدها المركز الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر ورقتي السياسات والحقائق

ويأتي ذلك، في إطار النهوض بواقع الشباب الفلسطيني والتأكيد على فاعلية دوره في عمليات صنع القرار داخل الهيئات المحلية.

وهدفت المناقشة إلى تبادل المعلومات والمعارف مع أصحاب الشأن، إذ جاءت ورقة السياسات بعنوان" مساهمة الشباب في عملية صنع القرار في الهيئات المحلية" ، وجاءت ورقة الحقائق بعنوان "واقع تمثيل الشباب في الهيئات المحلية في محافظات وسط وجنوب قطاع غزة".