وكالة الرأي الفلسطينية إدارة وادي غزة تنتهي من تنظيف الوادي من المخلفات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق فعاليات مؤتمر "16 عامًا على حصار غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك بجلسة حوارية للنهوض بالشباب الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

لإعداد الخطة التنموية الإستراتيجية

بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:54

بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري
بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري

غزة- الرأي
استقبلت بلدية وادي غزة وفدا من مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري " GVC" استشاري مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدية وادي غزة 2023- 2026م  يترأسه د. يونس المغير برفقة أ. عبد المنعم الطهراوي وم.عماد الغريز.

وكان في استقبالهم رئيس البلدية أ. جبر أبو حجير برفقة رئيس قسم الهندسة والتنظيم م. عبدالرحيم حتحت ومهندس المشاريع م. شريف الفران، وقد قام بدوره د. يونس المغير  بتقديم شرحا تفصيليا لمتطلبات إطلاق مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة والخطة الزمنية للمشروع ومعايير إعداد الخطة لتنجز بأعلى جودة.
ومن جانبه أكد رئيس البلدية على جهوزية البلدية لإطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية ضمن كامل فعالياتها .

بدور، أوضح منسق مشروع الخطة الاستراتيجية على أن الفترة القادمة ستشهد بدء فعاليات إعداد الخطة الاستراتيجية وسيكون اللقاء المجتمعي الأول " البيت المفتوح " هو بداية الفعاليات بعد الترويج الإعلامي للمشروع وإعلام المجتمع المحلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟