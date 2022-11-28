بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري

غزة- الرأي

استقبلت بلدية وادي غزة وفدا من مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري " GVC" استشاري مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية لبلدية وادي غزة 2023- 2026م يترأسه د. يونس المغير برفقة أ. عبد المنعم الطهراوي وم.عماد الغريز.

وكان في استقبالهم رئيس البلدية أ. جبر أبو حجير برفقة رئيس قسم الهندسة والتنظيم م. عبدالرحيم حتحت ومهندس المشاريع م. شريف الفران، وقد قام بدوره د. يونس المغير بتقديم شرحا تفصيليا لمتطلبات إطلاق مشروع إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة والخطة الزمنية للمشروع ومعايير إعداد الخطة لتنجز بأعلى جودة.

ومن جانبه أكد رئيس البلدية على جهوزية البلدية لإطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية ضمن كامل فعالياتها .

بدور، أوضح منسق مشروع الخطة الاستراتيجية على أن الفترة القادمة ستشهد بدء فعاليات إعداد الخطة الاستراتيجية وسيكون اللقاء المجتمعي الأول " البيت المفتوح " هو بداية الفعاليات بعد الترويج الإعلامي للمشروع وإعلام المجتمع المحلي.