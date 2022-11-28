بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر

الوسطى- الرأي

افتتحت بلدية النصيرات، شارع بعرض 10 متر ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة أبو ملوح وسط النصيرات.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري، أن هذا الشارع يربط بين شارع رقم 11 الذي يجري العمل على تطويره حاليا، والشارع المحاذي لمدارس وكالة الغوث من الناحية الشرقية.

بدورها، أشارت مدير دائرة الهندسة والتنظيم م. أحلام الزيناتي إلى أنه سيتم مستقبلا توسيع الشارع ليصبح بعرض 14 متر.

ووجّه رئيس بلدية النصيرات الشكر والتقدير لآل أبو ملوح على تعاونهم في فتح الشارع، والذي سيساهم بشكل كبير في ربط الشوارع ببعضها البعض، ويسهّل من حركة تنقل السكان والمارة في المنطقة.