وكالة الرأي الفلسطينية إدارة وادي غزة تنتهي من تنظيف الوادي من المخلفات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق فعاليات مؤتمر "16 عامًا على حصار غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك بجلسة حوارية للنهوض بالشباب الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:01

بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر
بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر

الوسطى- الرأي

افتتحت بلدية النصيرات، شارع بعرض 10 متر ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة أبو ملوح وسط النصيرات.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري، أن هذا الشارع يربط بين شارع رقم 11 الذي يجري العمل على تطويره حاليا، والشارع المحاذي لمدارس وكالة الغوث من الناحية الشرقية.

بدورها، أشارت مدير دائرة الهندسة والتنظيم م. أحلام الزيناتي إلى أنه سيتم مستقبلا توسيع الشارع ليصبح بعرض 14 متر.

ووجّه رئيس بلدية النصيرات الشكر والتقدير لآل أبو ملوح على تعاونهم في فتح الشارع، والذي سيساهم بشكل كبير في ربط الشوارع ببعضها البعض، ويسهّل من حركة تنقل السكان والمارة في المنطقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟