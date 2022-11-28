بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة

خانيونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، لقاءً توعويًا في حيَّي معن وجورت اللوت الواقعين جنوب شرق المدينة.

جاء ذلك، لمناقشة مشروع "إنشاء شبكات صرف صحي"، والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية، والذي يخدم السكان بشكل مباشر للتخفيف من معاناتهم القائمة.

وشارك في اللقاء رئيس قسم الصرف الصحي بالبلدية م. محمد أبو شعر، ورئيس شعبة وحدة المرأة والطفل تغريد شعت، والمُثقِفتان الصحيتان في المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة ذؤابة خشان، وسمية السر.

ويهدف اللقاء إلى زيادة الوعي البيئي لدى السكان وتثقيفهم صحيًا وبيئيًا في إطار الجهود المبذولة للحد من المخاطر الناجمة عن المكاره الصحية في الأحياء.