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قرار تخفيض الرسوم سينتهي نهاية العام الحالي

رئيس سلطة المياه يناقش تصويب أوضاع آبار الشاليهات

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:26

رئيس سلطة المياه يناقش تصويب أوضاع آبار الشاليهات
رئيس سلطة المياه يناقش تصويب أوضاع آبار الشاليهات

غزة- الرأي
التقى رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، برئيس جمعية أصحاب الشاليهات م.وليد الجدي، وذلك لمناقشة سير الاجراءات القانونية فيما يخص بتصويب أوضاع آبار الشاليهات.

و أكد د.يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، أن السلطة تقدم كافة التسهيلات فيما يتعلق بآبار الشاليهات معتبرا أن قرار تخفيض الرسوم سينتهي مع نهاية العام الجاري 2021/2022م.

و أكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة القانونية، أن القرار لن يتم تجديده لفترة اضافية، داعيا أصحاب آبار الشاليهات بضرورة الاسراع في تصويب أوضاعهم القانونية.

حيث قدّم رئيس جمعية أصحاب الشاليهات م.وليد الجدي كامل شكره وعرفانه لطواقم سلطة المياه وجودة البيئة وعلى رأسهم د.يوسف ابراهيم لجهودهم المبذولة في حل اشكالية أصحاب آبار الشاليهات ومساعيهم الحثيثة بتمديد فترة تخفيض الرسوم لأصحاب آبار الشاليهات حتى نهاية العام الحالي.
وصرّح م.سامح أبو زعنونة أنه سيتم احالة غير الملتزمين بتصويب أوضاعهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب آبار الشاليهات.

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