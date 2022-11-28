بلدية القرارة تطلق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المناطق الهشة

خانيونس- الرأي

عقدت بلدية القرارة وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاءً مركزاً لمناقشة احتياجات القرارة، وذلك بحضور جمعيات ومؤسسات القرارة واللجنة المجتمعية.

ويأتي هذا اللقاء صمن مشروع تنمية المجتمعات الهشة(المرحلة الثانية) والذي تنفذه البلدية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتمويل من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

وناقش الحضور خلال اللقاء احتياجات المدينة من المشاريع التطويرية في عدة قطاعات أهمها( الصرف الصحي والمياه والطرق والانارة والنظافة والمتنزهات ونحو ذلك).

وأكد الحضور خلال اللقاء على أهمية تعزيز الخدمات وتطويرها في العديد من المناطق والأحياء.

وسيعقد المركز الفلسطيني ضمن أنشطة المشروع العديد من اللقاءات مع فئات المجتمع المحلي في المناطق والأحياء المختلفة لتحديد الاحتياجات وطبيعة التدخلات خلال المرحلة المقبلة ضمن المشروع؛ بهدف تحويل الاحتياجات إلى مشاريع ومبادرات مجتمعية وفق معايير ومتطلبات المشروع.