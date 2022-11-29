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وفد طبي بريطاني متخصص بجراحة المخ والأعصاب يصل مجمع الشفاء الطبي

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:09

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غزة-الراي

 وصل مجمع الشفاء الطبي الوفد الطبي البريطاني المتخصص بجراحة المخ والأعصاب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة MAP-UK، لمعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية.

وأثنى د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، على زيارة الوفد الطبي الجراحي، وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة MAP-UK في دعم القطاع الصحي وخاصة مجمع الشفاء الطبي.

وقدم د. نضال أبو هدروس مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، شكره للوفد الزائر، لافتا الى أنه سيقوم بمعاينه 60 حالة مرضية ضمن قوائم معدة مسبقا، وسيتم من خلاله إجراء العديد من العمليات الجراحية التي تتطلب مهارات عليا في التعامل، كما وسيقوم الوفد بعقد يوم علمي يجمع بين الطواقم الجراحية بمجمع الشفاء وطواقم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي حيث سيمكث لمدة أربعة أيام.

وتعمل وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات للمساعدة في توفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.

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