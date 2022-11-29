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النيابة تشارك بورشه عمل لمناقشة التقرير الرقابي حول سير محاكم الجنايات

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:25

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غزة-الرأي
شاركت النيابة العامة، ممثلةً بوكيلَيْ النيابة أ. نائل شملخ، و أ. معين الوحيدي، في ورشة العمل التي أعدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء؛ لمناقشة التقرير الرقابي حول سير محاكم الجنايات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة لفيف من المؤسسات الحقوقية.


وتناول التقرير الرقابي عدة فصول تتصل بفاعلية العمل الفني والإداري لمحاكم الجنايات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيرها بأرقام إحصائية، وتحليلها وفق مؤشرات قام عليها خبراء دوليين ويرافقهم باحثين حقوقيين.


وأكد مُمثّلا النيابة العامة خلال الجلسة، على أن مساحات الشراكة مفتوحة مع شركاء قطاع العدالة، وأن النيابة العامة تقدّر الجهود البحثية الثمينة التي بُذلت في إعداد التقرير، والذي يرمي لنتائج منتجة؛ لتجويد البيئة القضائية؛ وصولاً لصورة العدالة الناجزة.
 

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