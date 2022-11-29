التنمية الاجتماعية تطلق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام

غزة-الراي

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء ، وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا , مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة , وذلك في مقر مؤسسة أحباء غزة ماليزيا , بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد , ومدير البرامج في مؤسسة أحباء ماليزيا أ. علاء منصور , ومدير برامج الأيتام في المؤسسة د, حسن حمدوقة , ومدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل د. محمد أبو غنيم , ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار , ولفيف كبير م المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال رعاية الأيتام .



بدوره، أعرب حمد عن سعادته بمثل هذه اللقات التي تمنح مزودي الخدمات للأيتام بإمكانية تحديث البيانات , بالإضافة إلى توجيه المؤسسات الدولية حول احتياجات الأيتام , وتعزيز الشراكة الوطنية في قطاع العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي، مؤكدا على أن مثل هذه اللقاءات يدعو لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة في توزيع الخدمات , وصولا لكافة الأيتام .



هذا وشكر حمد مؤسسة أحباء غزة ماليزيا لتبنيها هذا المشروع , كما وجه شكره لكافة الحضور من المؤسسات على دورها الفاعل في خدمة ومساندة اليتيم , داعيا إلى مزيد من العمل الناظم لحقوق الأيتام .



من جانبه ،أكد منصور على جهوزية مؤسستهم لدعم كافة البرامج التي من شأنها حماية ورعاية حقوق الأيتام .



وفي ذات السياق قدم حمدوقة شرحا تفصيليل حول المشروع ومبرراته ومدى فاعلية انشاء جسم ناظم للعمل الخيري الخاص برعاية الأيتام



واكد المشاركون على ضرورة تشكيل جسم ناظم لكافة المساعدات والخدمات التي تقدم للأيتام والإسراع في تشكيل منظومة واضحة وتحديث لبيانات الأيتام حتى يتم ضمانة وصول الخدمات لمستحقيها من الأيتام .

