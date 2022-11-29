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بلدية غزة: عدد العاملين في المنخفض الأخير بلغ 100 موظف وعامل

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:35

غزة- الرأي

أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أنها كثفت جهودها خلال المنخفض الجوي الأخير لتلافي أي حالات غرق للشوارع والمناطق المنخفضة في المدينة، موضحةً أنه تم معالجة وتصريف كافة تجمعات الأمطار بشكل سريع وتسليك طفح الصرف الصحي في الشوارع.

وبينت اللجنة في تقريرها أن عدد العاملين في المنخفض الجوي بلغ نحو 100 موظفاً وعاملاً بالإضافة إلى استخدام نحو 45 آلية في أعمال مواجهة المنخفض الجوي الأخير التي استمر فيها تساقط الأمطار لمدة 3 أيام.

ودعت اللجنة كافة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات البلدية المعلنة والمنشورة على وسائل الإعلام ومنصات البلدية الإعلامية المختلفة والتعاون مع طواقم لجنة الطوارئ لتجاوز أي أضرار في المنفضات الجوية القادمة.

وكانت وحدة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة قد نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة مواد توعوية دعت المواطنين فيها لضرورة الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع والأماكن العامة، وعدم فتح أغطية المناهل لمنح طفح في أوقات تساقط الأمطار.

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