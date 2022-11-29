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أبوالريش يُشيد بجهود الكوادر الصحية بمستشفى الولادة بمجمع الشفاء

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:19

زيارة مستشفى الولادة
زيارة مستشفى الولادة

غزة – الرأي:

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على اهتمام وزارته بالتطوير المستمر لخدمات الولادة في المرافق الصحية في مختلف محافظات قطاع غزة , مبيناً أن تلك الخدمات تتصدر عناوين التطوير الصحية ضمن الأهداف التي تتطلع الوزارة الى تحقيقها في الحفاظ على المؤشرات الصحية وتعزيزها.

وأشاد وكيل وزارة الصحة خلال زيارة نظمها على رأس طاقم من وزارة الصحة اليوم الثلاثاء لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بغزة، بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في مستشفيات الوزارة وعلى وجه الخصوص مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي والتي ساهمت في تحقيق مؤشرات صحية نوعية يشار لها في كافة التقارير الصحية المحلية والدولية.

وشمل وفد الوزارة إلى جانب وكيل وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد لقطاع الخدمات في وزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج ومدير وحدة العلاقات العامة د. أشرف القدرة، حيث كان في استقبالهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية ومدير مستشفى الولادة د. حسن اللوح.

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