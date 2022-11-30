الأوقاف والإعلام الحكوميّ يبحثان آليّات تعزيز قضايا القدس

غزة- الرأي

بحث مدير الأنشطة والفعاليّات بوحدة شؤون القدس مؤمن مغاري مع مدير التنسيق مع المؤسسات الحكوميّة في المكتب الإعلاميّ الحكوميّ، محمد حبيب آليّات تعزيز تفاعل الدوائر الحكوميّة مع قضايا القدس، بحضور الباحث في شؤون القدس د. فيصل مزيد، والإعلاميّ همام العامودي.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات والبرامج التي سيتم تنفيذها في العام ٢٠٢٣، وسبل إبراز أهمية تعزيز تفاعل المؤسسات الحكوميّة والموظفين مع قضية القدس، إلى جانب التعاون في تنفيذ الفعاليّات وتغطيتها إعلاميًّا.

بدوره أكّد مغاري على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكوميّة، ونشر الوعي المجتمعيّ على مستوى العالم الإسلاميّ حول المسجد الأقصى والقدس، مبيّنًا ضرورة تقديم الرواية الفلسطينيّة للعالم، محذّرًا من المخاطر الرامية إلى تهويد المدينة.

من جهته، أشاد حبيب بجهود وحدة القدس بوزارة الأوقاف، مُبْدِيًا استعداد مكتب الإعلام الحكوميّ لخدمة قضية القدس، ونصرة المسجد الأقصى المبارك بكل الوسائل الممكنة.

