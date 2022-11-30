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وفد طبي بمجمع الشفاء يجري 11 عملية جراحية بالجهاز الهضمي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:43

الصحة: وفد طبي بمجمع الشفاء يجري 11 عملية جراحية بالجهاز الهضمي
الصحة: وفد طبي بمجمع الشفاء يجري 11 عملية جراحية بالجهاز الهضمي

غزة- الرأي

اختتم وفد جراحة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية التشخيصية والعلاجية وبمشاركة الوفد الطبي المحلي زيارته بعد أن قام بمعاينة (17) حالة مرضية وإجراء (11) عملية جراحية.

 أوضح د. نضال أبو هدروس مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، أنه تم إجراء عمليتين تنظير قنوات مرارية لمريضين كانا في انتظار موافقة للعلاج بالخارج، إضافة إلى إجراء عملية استئصال ورم مبكر في القولون وإجراء عملية توسيع لوصلة بين القولون والأمعاء الدقيقة بواسطة البالون، مشيدا بأداء الطاقم المحلي المشارك في معظم العمليات ممثل بالدكتور ناصر رضوان استشاري الجراحة العامة ود. عصام عوض الله استشاري جراحة المناظير ود. أحمد النجار استشاري مناظير الجهاز الهضمي.

وقدم د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، شكره للوفد الزائر برئاسة د. ريتا والتي ساهمت في التخفيف من آلام المرضى وأعباء السفر للخارج، كما وزودت وحدة المناظير بأدوات ومستلزمات طبية كانت غير متوفرة.

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