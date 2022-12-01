مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من منظمة أطباء العالم فرنسا

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية أمس الأربعاء، وفدا من منظمة أطباء العالم فرنسا قدم شرحاً وافياً عن مجمع الشفاء الطبي والخدمات التي يقدمها المجمع بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المجمع.

وبحث أبو سلمية سبل التعاون المشترك بحضور مجلس إدارة المجمع، كما واطلع د. أبو سلمية الوفد على الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع وتطورات العمل فيه والتي تعد أحد أكبر عناوين الخدمة المقدمة التي استطاعت وزارة الصحة وادارة المجمع تحقيقها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبها أكدت المنظمة على استمرارها في دعم جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، خاصة في مجال الصحة النفسية ودعمهم للجانب النفسي للمرضى من خلال دمج الصحة النفسية في الخدمة الصحية المقدمة لهم مرضى الحالات الطارئة في قسم الطوارئ بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، معتبرين أن الجانب النفسي من اهم العوامل المساعدة على الشفاء.

بدوره ثمن مدير عام التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة زيارة الوفد والتي تأتي استمرارا في الدعم المتواصل في مختلف المجالات خاصة المجال الصحي.