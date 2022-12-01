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المالية تنجز خطتها التشغيلية للعام 2023م

01 كانون أول / ديسمبر 2022 02:36

المالية تنجز خطتها التشغيلية للعام 2023م
المالية تنجز خطتها التشغيلية للعام 2023م

غزة- الرأي

أنجزت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة المالية الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2023م، وسلمت نسخة منها إلى وكيل الوزارة ا.عوني الباشا.

و أشاد الباشا بالجهود المبذولة لإعداد الخطة وفق الأهداف والاستراتيجيات المحددة، مؤكداً أن وزارته تسعى إلى تحقيق أهدافها للعام القادم من خلال برامج وأنشطة تفصيلية وضمن جدول زمني محدد ومؤشرات قياس يتم متابعتها دورياً.

 وحث الباشا جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة بضرورة تكثيف الجهود  وتكاملها والعمل على تنفيذ وإنجاح الخطة وفق الآليات المحددة فيها.

من جانبه، أعرب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي د.محمود مهاني عن شكره للوحدات التنظيمية وفريق التخطيط بالوزارة على جهودهم في تجهيز خطة الوزارة، مؤكدا أن الخطة تنبثق عن الإطار الإستراتيجي الحكومي في سبيل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

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