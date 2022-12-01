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تُرخص مرة واحدة كل عامين

الاقتصاد: تجاوب كبير من المحال التجارية لترخيص الموازيين

01 كانون أول / ديسمبر 2022 06:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت دائرة القياس التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، وجود تجاوب كبير من قبل أصحاب المحال التجارية لترخيص الموازين الخاصة بهم.

وأوضح مدير الدائرة فارس شحادة، أن قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 21 لعام 2005 والمستحدث بقانون حماية المستهلك مادة 8 يُعمل به دون أي مشكلة.

وأضاف "شحادة" أن هناك التزام كامل من قبل أصحاب المحال بالترخيص لموازينهم ويتم ترخيصها مرة واحدة كل عامين بمبلغ مالي بسيط، ويتم تفقدها خلال الجولات التفتيشية بشكل مجاني.

وقال: "إن الطواقم انتهت من ترخيص الموازين في سوق الزاوية بمحافظة غزة، وزارت خلالها 100 منشأة، وأصدرت 61 شهادة، وحررت 11 محضر مخالفة أوزان لـ 11 تاجر لم يلتزموا بإجراءات الترخيص".

وذكر أن تلك الجهود تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالأوزان.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف جميع المحلات التجارية وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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