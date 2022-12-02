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صربيا وسويسرا في مواجهة أوروبية حاسمة

02 كانون أول / ديسمبر 2022 08:46

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يواجه المنتخب الصربي نظيره السويسرى التاسعة مساء اليوم الجمعة، في مواجهة أوروبية خالصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة، في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتحتل سويسرا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ويحتاج للفوز على صربيا صاحب المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة لحسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 بالمونديال.

وكان المنتخب السويسرى قد افتتح مشواره في مونديال قطر، بالفوز على الكاميرون 1 – 0، قبل أن يخسر بنفس النتيجة من البرازيل في الجولة الثانية، في المقابل، بدأ المنتخب الصربي مشواره بالهزيمة أمام البرازيل 2 – 0، قبل أن يتعادل مع الكاميرون 3- 3 في الجولة الثانية.

وتقابل المنتخبان في كأس العالم مرة واحدة، خلال النسخة الماضية 2018 في روسيا، وتغلب المنتخب السويسرى وقتها بنتيجة 2 -1 من مرحلة المجموعات.

ويتفوق المنتخب الصربي من جانب القيمة التسويقية، بمبلغ 359.50 مليون يورو، بينما تصل قيمة المنتخب السويسرى 281 مليون يورو. 

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