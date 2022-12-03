النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2406) السبت 3/12/2022
أخبار فلسطينية
هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه
الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الصمت الدولي شجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا
غضب واسع بعد جريمة اغتيال الاحتلال للشهيد مفلح ..ودعوات للاشتباك والإضراب الشامل
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يمنح سموتريتش سلطة على «البناء الفلسطيني»
نتنياهو يدين «التحريض الخطير» ضد حكومته
إيزنكوت يقود التمرد ضد حكومة نتنياهو ويدعو لخروج مليون متظاهر
إسرائيل تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مصفّحة
إحصائيات رسمية: الحرب في أوكرانيا تُضاعف أعداد المهاجرين لـ”إسرائيل”
وزير إسرائيلي يُحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا حاول بن جفير تغيير الوضع بالأقصى
قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع الصهيونية الدينية
اخبار دولية
سويسرا تدعم اللاجئين الفلسطينيين بـ42 مليون دولار
باريس تطالب بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل إسرائيل لـ 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط
أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ليس خيانة للقضية الفلسطينية
الإعلان عن تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في مدينة "ميلووكي" الأميركية
أخبار عربية
قطر تجدد التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق
دعم إماراتي لمستشفيات غزة بـ 10 ملايين دولار
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جندي إسرائيلي يعدم فلسطينيا من مسافة صفر في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)
إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب على حدود غزة خشية من صواريخ المقاومة
إرث استيطاني كبير تحصل عليه حكومة اليمين المتطرفة.. آلاف الوحدات السكنية وعشرات البؤر لمنع قيام دولة فلسطينية
سلطات الاحتلال ترتكب 34 انتهاكا ضد الصحافيين الفلسطينيين
قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل مقاتلا من “عرين الأسود”.. ومطالبات بتدخل فرنسي وحقوقي لمنع ترحيل الحقوقي المقدسي صلاح الحموري
الشرق الأوسط
مقتل فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينياً بجروح خطيرة ويعتقل ناشطَين في نابلس
الاهرام المصرية
إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابًا من مسافة "الصفر" يولد ردود فعل فلسطينية غاضبة
فرنسا: يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين بالضفة ومحاسبة المسؤولين
الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام شاب في «حوارة» نتيجة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط
الشروق المصرية
هجوم إسرائيلي على فيلم أردني يصور مجازر الاحتلال في 48.. وصناعه: لن تُسلب أصواتنا
الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس
الغد الأردنية
جرائم الاحتلال في القدس ترتفع 34 بالمئة
اتفاق نتنياهو- سموتريتش يستكمل الضم الزاحف للضفة الغربية
الشرق القطرية
" خطيب الأقصى: مونديال قطر أظهر محبـة العرب والمسلمين لفلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حوار المستشار سعد: السلطة لم تُحِلْ ملفات جرائم الاحتلال للجنائية الدولية
خاص الاحتلال يستأنف أعمال الحفريات في محيط الحرم الإبراهيمي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد جرائم الاحتلال في القدس والضفة
إصابة 3 مستوطنين في 27 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
"الراميني": جريمة إعدام الشاب "مفلح" لن تفت من عضد شعبنا
غزة.. "حماس" تُنظّم وقفة جماهيرية نصرة للضفة والقدس
القدس المحلية
أبو بكر لـ"القدس": عدد المعتقلين الإداريين فاق الضعف منذ بداية العام
محكوم 17 مؤبدًا.. والدة الأسير محمد عقل لم تفقد الأمل بحريته
فقراء غزة يتابعون كأس العالم أمام الشاشات الصغيرة
مندوب فلسطين يوجه رسائل لتوفير حماية دولية
إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في محيط نابلس
دعم إماراتي لمستشفيات غزة بـ 10 ملايين دولار
الإعلان عن تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في مدينة "ميلووكي" الأميركية
الحياة الجديدة
مدرسة للذكور في كفر عين..حلم يقترب من التحقيق
فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
سلطات الاحتلال ترجئ إبعاد المعتقل المقدسي صلاح الحموري
الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين
غنام تقدم العزاء لزوجة وأبناء الشهيد راني أبو علي
جريدة الأيام
تقرير عبري: اتفاق نتنياهو – سموتريتش يخنق الفلسطينيين ويسيطر على حياتهم
الاحتلال يعدم شاباً بدم بارد ومن مسافة صفر في حوارة
اشتية يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين
عشرات الإصابات عقب التصدي لعمليات اقتحام واسعة
أكثر من 60 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
إسرائيل تدرس منع دخول مبعوثة أممية إلى الأراضي الفلسطينية
"الداخلية" الإسرائيلية تعقد الثلاثاء جلسة استماع في قضية إبعاد الحموري
تقرير عبري: اتفاق نتنياهو – سموتريتش يخنق الفلسطينيين ويسيطر على حياتهم
وكالة صفا
فرنسا تطالب بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين بالضفة
بيان صادر عن "عرين الأسود" حول جريمة حوارة
بالصور تأجيل محكمة الاستماع للأسير صلاح الحموري حتى الثلاثاء
جريمة حوارة تثير غضبًا فلسطينيًا.. القوى: سيرتد للاحتلال كيده ورصاصه
اختناقات بمواجهات مع الاحتلال شمال شرق جنين
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم
مجلة للمحامين الأميركيين: "إسرائيل" كيان فصل عنصري
عائلة القواسمة لـ"صفا": سنواصل فعاليات المطالبة بزيارة ابننا مثنى بسجون السلطة
"التعليم" تعلن موعد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة للعام 2022
استنكار فصائلي وغضب شعبي على جريمة إعدام الشاب "مفلح"
الاحتلال يزعم ضبط عشرات الهواتف في سجن النقب
نقل الأسير "مقداد" للمشفى إثر تعرضه لجلطة قلبية
حماس " جرائم الاحتلال ستقابل بمزيد من المقاومة
فلسطين اليوم
غضب واسع بعد جريمة اغتيال الاحتلال للشهيد مفلح ..ودعوات للاشتباك والإضراب الشامل
سرايا القدس-مجموعات جبع: مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص
الجهاد تعزي بشهداء رام الله وتؤكد أن دماءهم وقود النصر
بعد 20 عاماً .. جمعية قطر الخيرية بغزة تنهي خدمات 42 موظفاً
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في غزة
والد الشهداء فتحي حازم مصاب بوعكة صحية شديدة.. وتفاصيل نقله لرام الله تثير الريبة!
في يومهم العالمي: ماذا عن ذوي الاعاقة في سجون الاحتلال؟
سما نيوز
وزير الجيش الإسرائيلي: مصر شريك استراتيجي ولها أهمية بالغة لأمننا
فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر
عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الاحتلال
قناة عبرية: قطر تمارس ضغوطاً على حماس لمنع التصعيد من قبل الجهاد الاسلامي
هآرتس: حكومة نتنياهو المتطرفة تُبشر بثلاث أزمات دارماتيكية محتملة
إضراب شامل في حوارة حداداً على الشهيد "عمار مفلح"
مجدلاني: 3 ملايين شيقل قيمة مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي
22141 مسافراً تنقلوا عبر معبر "بيت حانون" الأسبوع الماضي
إصابة خطيرة لشاب في إطلاق نار بالداخل المحتل
عرب 48
بيت لحم: ترتدي حلة الاحتفال بعيد الميلاد.. فرحة وغصّة
إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا
الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية
وكالة وفا
مستوطنون يقتلعون 50 غرسة زيتون غرب سلفيت
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حدث في مثل هذا اليوم
- 3 كانون أول (ديسمبر)
- 2004 م اغتيال قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ محمود عبد الرحمن كميل على يد القوات الصهيونية في الضفة الغربية.
- 2001م فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها ضد عناصر حركة حماس و تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين .
- 2001م شيخ الاستشهاديين القسامي ماهر حبيشي يفجر نفسه في باص إسرائيلي ويسقط 18 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 40 جريحاً
- 1996 م وفاة الفلسطيني رشد الفتياني في سجن أريحا المركزي نتيجة التعذيب على يد جهاز المخابرات العامة.
- 1993 م عملية فدائية في البيرة وفاة مستوطن متأثر بجراحه إثر عملية إطلاق النار في البيرة اسمه إسحاق ونيمتوك 19 عاماً.
- 1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 37/43 الذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان، ويدعو إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية.