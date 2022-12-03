النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2406) السبت 3/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس

الرئاسة الفلسطينية: استمرار الصمت الدولي شجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا

غضب واسع بعد جريمة اغتيال الاحتلال للشهيد مفلح ..ودعوات للاشتباك والإضراب الشامل

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يمنح سموتريتش سلطة على «البناء الفلسطيني»

نتنياهو يدين «التحريض الخطير» ضد حكومته

إسرائيل تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مصفّحة

وزير إسرائيلي يُحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا حاول بن جفير تغيير الوضع بالأقصى

قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع الصهيونية الدينية

اخبار دولية

سويسرا تدعم اللاجئين الفلسطينيين بـ42 مليون دولار

باريس تطالب بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل إسرائيل لـ 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط

الإعلان عن تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في مدينة "ميلووكي" الأميركية

أخبار عربية

قطر تجدد التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق

دعم إماراتي لمستشفيات غزة بـ 10 ملايين دولار

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جندي إسرائيلي يعدم فلسطينيا من مسافة صفر في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب على حدود غزة خشية من صواريخ المقاومة

إرث استيطاني كبير تحصل عليه حكومة اليمين المتطرفة.. آلاف الوحدات السكنية وعشرات البؤر لمنع قيام دولة فلسطينية

سلطات الاحتلال ترتكب 34 انتهاكا ضد الصحافيين الفلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل مقاتلا من “عرين الأسود”.. ومطالبات بتدخل فرنسي وحقوقي لمنع ترحيل الحقوقي المقدسي صلاح الحموري

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينياً بجروح خطيرة ويعتقل ناشطَين في نابلس

الاهرام المصرية

إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابًا من مسافة "الصفر" يولد ردود فعل فلسطينية غاضبة

فرنسا: يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين بالضفة ومحاسبة المسؤولين

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام شاب في «حوارة» نتيجة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط

الشروق المصرية

هجوم إسرائيلي على فيلم أردني يصور مجازر الاحتلال في 48.. وصناعه: لن تُسلب أصواتنا

الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" خطيب الأقصى: مونديال قطر أظهر محبـة العرب والمسلمين لفلسطين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في محيط نابلس

دعم إماراتي لمستشفيات غزة بـ 10 ملايين دولار

الإعلان عن تحالف لنصرة الحق الفلسطيني في مدينة "ميلووكي" الأميركية

الحياة الجديدة

فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

سلطات الاحتلال ترجئ إبعاد المعتقل المقدسي صلاح الحموري

الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

غنام تقدم العزاء لزوجة وأبناء الشهيد راني أبو علي

جريدة الأيام

تقرير عبري: اتفاق نتنياهو – سموتريتش يخنق الفلسطينيين ويسيطر على حياتهم

الاحتلال يعدم شاباً بدم بارد ومن مسافة صفر في حوارة

اشتية يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

عشرات الإصابات عقب التصدي لعمليات اقتحام واسعة

أكثر من 60 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

إسرائيل تدرس منع دخول مبعوثة أممية إلى الأراضي الفلسطينية

"الداخلية" الإسرائيلية تعقد الثلاثاء جلسة استماع في قضية إبعاد الحموري

تقرير عبري: اتفاق نتنياهو – سموتريتش يخنق الفلسطينيين ويسيطر على حياتهم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

"التعليم" تعلن موعد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة للعام 2022

نقل الأسير "مقداد" للمشفى إثر تعرضه لجلطة قلبية

حماس " جرائم الاحتلال ستقابل بمزيد من المقاومة

فلسطين اليوم

سما نيوز

وزير الجيش الإسرائيلي: مصر شريك استراتيجي ولها أهمية بالغة لأمننا

فورتشن: الجيش الأمريكي يراقب سماء الشرق الأوسط مع اقتراب نهائيات كأس العالم في قطر

عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إلى الشوارع والاشتباك مع الاحتلال

قناة عبرية: قطر تمارس ضغوطاً على حماس لمنع التصعيد من قبل الجهاد الاسلامي

هآرتس: حكومة نتنياهو المتطرفة تُبشر بثلاث أزمات دارماتيكية محتملة

إضراب شامل في حوارة حداداً على الشهيد "عمار مفلح"

عرب 48

بيت لحم: ترتدي حلة الاحتفال بعيد الميلاد.. فرحة وغصّة

إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية

وكالة وفا

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