النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2407) الأحد 4/12/2022
أخبار فلسطينية
مسؤول في حماس: مباحثات للمصالحة الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر الجاري
السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية من الإعدامات الميدانية
الرئيس الفلسطيني يمنح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا وسام نجمة القدس الكبرى
“مرصاد” ترصد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خلال شهر نوفمبر 2022
أخبار إسرائيلية
صحيفة عبرية: نتنياهو يمنح سموتريتش صلاحيات خطيرة
هرتسوغ يتوجه إلى البحرين ويغير جدول أعماله بسبب التظاهرات
هآرتس: الليكود يتجه لطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
هرتسوغ يغير جدول أعماله خلال زيارته للبحرين اليوم
اخبار دولية و عربية
مبعوث الأمم المتحدة للسلام “مذعور” من إعدام الشاب الفلسطيني عمار مفلح.. والاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق- (تغريدات)
سويسرا تدعم اللاجئين الفلسطينيين بـ42 مليون دولار
دعوة أممية للتحقيق في حادثة استشهاد الشاب مفلح
تركيا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف وسقوط ضحايا مدنيين في الضفة والقدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات إسرائيلية تقصف غزة بعد إطلاق صاروخ على منطقة حدودية
إطلاق صاروخ من غزة.. ومواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة- (صور وفيديو)
فتح: مساع لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة
الشرق الأوسط
سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة في جنوب إسرائيل
الاهرام المصرية
التحرير الفلسطينية ترحب بدعوة مسئولين دوليين للتحقيق في إعدام الاحتلال لفلسطيني بنابلس
الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
الشروق المصرية
تقارير: إسرائيل تقصف غزة والقسام تتصدى بالمضادات الأرضية
التحرير الفلسطينية ترحب بدعوة مسؤولين دوليين للتحقيق في إعدام الاحتلال لفلسطيني بنابلس
إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل دون إصابات
الرئيس الفلسطيني يمنح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا وسام نجمة القدس الكبرى
الغد الأردنية
الاحتلال: محاولة لإسقاط طائراتنا فوق غزة
عام دموي على الفلسطينيين.. و10 شهداء في 3 أيام
الاحتلال يرتكب 19 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي
الشرق القطرية
" خطيب الأقصى: مونديال قطر أظهر محبـة العرب والمسلمين لفلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير "مكب للنفايات".. مشروع إسرائيلي لاقتلاع 26 تجمعًا فلسطينيًّا شرقي القدس
"القسام" تعلن تصدّيها لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ "أرض-جو"
حماس: "القسام" لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة
إغلاق باب الانتقالات الشتوية في غزة .. اليوم
8 معتقلين سياسيين بسجن أريحا يشرعون بإضراب عن الطعام
الاحتلال يزعم سقوط صاروخ بمستوطنات غلاف غزة
مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس
مناشدات مؤثّرة من أهالي المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة
القدس المحلية
صحيفة عبرية تزعم: قطر سحبت يدها من إعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الجولة الأخيرة والجهاد غاضب منها
"حماس": المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
الضفة تستنزفه.. الجيش الإسرائيلي يطلب مزيد من قوات الاحتياط
الاحتلال يعلن عن بدء إزالة معبر كارني على حدود غزة وإقامة عائق أمني
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
فلسطينيان من جنين يتسببان بهلع في مطار اللد "بن غوريون"
المقاومة تصدت لها.. طائرات الاحتلال تقصف أهدافًا بغزة
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
خلال عرض عسكري.. المقاومة في جنين: مصممون على مواصلة مسيرة الشهداء
تأجيل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى نفق الحرية
الاحتلال يعتقل شابًا على حدود غزة
الحياة الجديدة
مهرجان تأبين للشهداء في مخيم جنين
بعثة فلسطين لدى النرويج تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا
الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة من نابلس
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
المالكي يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني
جريدة الأيام
»مواجهات في أوصرين ومخيم قلنديا ومستوطنون يعتدون في بروقين وسنجل
»الاحتلال يُعلن سقوط قذيفة بغلاف غزة واتصالات لتجنب التصعيد
»الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان للتحقيق في إعدام الشاب عمار مفلح
»لابيد وبن غفير يعلنان دعمهما الكامل للضابط منفذ الإعدام في حوارة
»نقابة المحامين تعلن الشروع بخطوات احتجاجية تحذيرية اليوم
وكالة صفا
اعتقال أسير محرر ومصادرة مركبة بنابلس
الاحتلال يعتقل شابًا وفتى بقرية المغير
اعتقال شاب من جنين داخل أراضي الـ48
الاحتلال يستولي على جرار زراعي وعربة في الأغوار
إصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس
مستوطنون يمنعون المزارعين من العمل في أراضيهم ببلدة سنجل
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة
حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات
المرور: 6 إصابات فـي 10 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
الاحتلال يعتقل شابًا اجتاز السياج الأمني شمال القطاع
الاحتلال يستولي على جرار زراعي وعربة في الأغوار المحتلة
تعليم شمال غزة يتفقد لجان امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة
العدل" تندد بجريمة إعدام الشاب "مفلح" وتدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
فلسطين اليوم
"انفلونزا" التنفس المخلوي يفتك بقطاع غزة ولا لقاحات لمكافحته بعد!
الشهيد السعدي: كتيبة جنين بُنيت بدم الشهداء وبدعم القائد زياد النخالة
الاحتلال يعلن البدء بعملية "كارني عوز" التي تتضمن إقامة عائق أمني على حدود غزة
سما نيوز
صحيفة عبرية تزعم: قطر سحبت يدها من إعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الجولة الأخيرة والجهاد غاضب منها
كتائب القسام تعلن عن تصديها لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض-جو
بالفيديو: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى
أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة
إطلاق 5 صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف
لهذا السبب .. شابان من جنين يثيران الهلع في مطار اللد "بن غوريون"
مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة اطلاق نار ببلدة كفر قرع
تأجيل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى نفق الحرية
الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم
عرب 48
إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في أوصرين ومخيم قلنديا
بيت لحم: ترتدي حلة الاحتفال بعيد الميلاد.. فرحة وغصّة
إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا
وكالة وفا
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ý 4 كانون أول (ديسمبر)
ý 2005م غارات جوية على قطاع غزة، وموفاز يهدد بالمزيد من العمليات لوقف الصواريخ
ý 2003م بدأ الحوار الفلسطينيّ – الفلسطيني في القاهرة ، شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية لبحث الوسائل التي تعيد ترتيب البيت الداخليّ الفلسطينيّ ، و استمرّ الحوار 4 أيام .. و قد أعلنت حماس و الجهاد الإسلاميّ أن مشاركتهما في الحوار لن يقوم على أساس التوصّل إلى هدنة مع الاحتلال الصهيوني .
ý 2003م أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12مفلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة
ý 2001م شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقرّر فرض الإقامة الجبرية على ياسر عرفات في رام الله و منعه من السفر
ý 2001م الجمعيّة العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً يطلب من الدول الأعضاء سحب سفاراتها من القدس المحتلة
ý 1992م وزراء خارجية دول الطوق العربية (سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين) يبحثون في بيروت (لبنان) وضع مفاوضات السلام الثنائية مع إسرائيل.
ý 1985م استقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين، في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب المصريّة التي كانت تقلّ الفلسطينيين في طريقها لتونس.