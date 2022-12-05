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سلطة المياه وجودة البيئة تكرّم موظفي التشغيل المؤقت

05 كانون أول / ديسمبر 2022 09:57

جانب من التكريم
جانب من التكريم

غزة - الرأي

كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف ابراهيم، مجموعة من موظفي عقود التشغيل المؤقت "البطالة" تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم.

وعبّر يوسف عن امتنانه لجميع الذين عملوا خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تكون فترة تمكنوا من الاستفادة منها بشكل جيد، من خلال الاستثمار بالخوض في غمار الحياة العملية والمهنية، معتبرا أن التعليم الاكاديمي يختلف عن خوض التجربة بشكل عملي وعلى أرض الواقع.

وشكر مدير عام التخطيط والمشاريع مازن البنا الموظفين على جهدهم خلال فترة عملهم، معربا عن أمله أن تكون سلطة المياه وجودة البيئة السلم الحقيقي لانطلاقهم نحو سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، عبر الموظفون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة التكريمية، واصفين التجربة بالفريدة لاحتضان المؤسسة لطاقاتهم وتخصصاتهم المختلفة.

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