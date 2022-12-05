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نظمها اتحاد الصناعات الفلسطينية

المالية تشارك بورشة عمل لمناقشة مطالب أصحاب المصانع

05 كانون أول / ديسمبر 2022 10:00

جانب من الورشة
جانب من الورشة

غزة - الرأي

شارك وفد من وزارة المالية في ورشة عمل عقدها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لمناقشة مطالب واقتراحات اصحاب المصانع ورؤساء الاتحادات الصناعية المختلفة فيما يخص الضرائب والجمارك المعمول بها حالياً.

وضم الوفد كلاً من وكيل الوزارة أ. عوني الباشا والوكيل المساعد ورئيس مجمع الإيرادات الضريبية أ. إبراهيم صيام

ومدير عام الجمارك والمكوس أ. محمود العقاد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. اسامة بكرون ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. عمرو الراعي.

واستمع وفد الوزارة لاستفسارات واقتراحات أصحاب المصانع فيما يخص الرسوم والتعليات الجمركية وتمديد فترة خلوات الطرف وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج.

وشرح الباشا نظام الضرائب والجمارك المعمول به حالياً مبيناً حرص وزارته على تقديم تسهيلات خاصة لقطاع الصناعة للنهوض به ولرفع قدرته على المنافسة.

وأكد الباشا على استعداده لحل جميع المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة التي من شأنها تعزز صمودها وتنقذ ما تبقى منها بفعل الحصار والأزمات المالية المتلاحقة.

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