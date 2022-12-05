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الاقتصاد: استيراد 11623 شاحنة وتصدير 518 بنوفمبر الماضي

05 كانون أول / ديسمبر 2022 11:57

معبر كرم أبو سالم التجاري
معبر كرم أبو سالم التجاري

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنه تم استيراد 11623 شاحنة محملة بالسلع والبضائع وتصدير 518 شاحنة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال شهر نوفمبر الماضي.

 وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم استيراد 7076 عبر معبر كرم أبو سالم، و4547 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

 وبين التقرير أنه تم تصدير 518 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 415 شاحنة ومعبر رفح 103 شاحنة، متنوعة ما بين حديد خردة واثاث وخضار.

 وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال نوفمبر بلغ 20 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 13 يوم.

 وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 147875.4 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 6963.6 جرام.

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