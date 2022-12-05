بلدية دير البلح تطلق فعاليات حملة بيدنا غزة جميلة

أطلقت بلدية دير البلح
وسط قطاع غزة
صباح اليوم حملة بيدنا غزة
جميلة الهادفة لتنظيف شارع صلاح الدين وذلك في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر برعاية وزارة الحكم المحلي، الهيئة العامة للشباب والثقافة، وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الهيئات المحلية.
وانطلقت الحملة من مفترق دير البلح
الشرقي (المحطة) بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية وبمشاركة من مركز سواعد الشبابي، الهيئة العامة للشباب والرياضة، وكالة الغوث، الانقاذ البحري، وزارة الشباب والرياضة.
وقال رئيس البلدية دياب الجرو خلال مؤتمر صحفي عقدته البلدية بالتعاون مع بلديات المصدر ووادي السلقا: نلتقي في اليوم العالمي للتطوع لتنفيذ هذه المبادرة لترسيخ العمل التطوعي وأهميته في المجتمع سيما أنه يعتبر من صميم ديننا وعقيدتنا، وأضاف: لا حدود للعمل التطوعي والخير ونسعى لإحياء هذا اليوم من كل عام وترسيخه.
وأوضح أنه من خلال الحملة التي ستستمر على مدار أربعة أيام متتالية سيتم تنظيف شارع صلاح الدين من بيت حانون
حتى رفح
بالتعاون بين البلديات حسب مناطق النفوذ، لافتاً لأهمية الشارع الذي يعتبر واجهة لقطاع غزة
، حيث سيتم المتابعة والإشراف للحفاظ على نظافته وإعطاء انطباع جيد عن مدينتنا وبقية المدن.
وذكر أنه منذ الصباح بدأت الفرق الميدانية والمشاركة في الحملة بتنفيذ برنامج الحملة الذي يشتمل على إزالة الأتربة على شارع صلاح الدين، دهان حجر الجبهة بالإضافة إلى تقليم الأشجار، وتنظيف مصارف مياه الأمطار.
كما عبر عن شكره لكل المشاركين في الحملة، متمنياً تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخها للحفاظ على مدينتها.