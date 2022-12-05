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بلدية المغراقة تطلق فعاليات الحملة المجتمعية الكبرى للتطوع

05 كانون أول / ديسمبر 2022 02:51

الوسطى- الرأي

تزامناً مع اليوم العالمي للعمل التطوعي، أطلقت بلدية المغراقة صباح اليوم فعاليات الحملة الوطنية المجتمعية الكبرى للتطوع تحت رعاية وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة والتي تحمل عنوان "بيدنا غزة جميلة".

  وثمن رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل جهود القائمين على فعالية اليوم التطوعي لتنفيذ حملة تنظيف شارع صلاح الدين من خلال تكنيس الاتربة على حواف الطريق وتقيلم الأشجار ودهان حجر الجبهة مؤكدا على حرص البلدية في نشر ثقافة حماية البيئة لتعزيز المشهد الجمالي والحضاري لمدينة المغراقة مشدداً، على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية تجاه تشجير وتنظيف المدينة وتجميلها بشكل مستمر.

وشكر أبو كميل وزارة الحكم المحلي على تنفيذ هذه الفاعلية، واكد ان هذه الفعالية برمزيتها تعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

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