وحدة المختبرات وبنوك الدم تنظم ورشة عمل حول اطلاق مشروع تطبيق الجودة

غزة-الراي

نظمت وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي ورشة عمل حول معايير الجودة وإعادة تعزيز المختبرات، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم ا.طارق السعافين وا. عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات وبنوك الدم، ومدراء المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية.

واكد ا. طارق السعافين على جهد الوزارة في تطوير العمل وتعزيزه في المختبرات وبنوك الدم في جميع محافظات القطاع. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات لتحسين اداء جودة المختبرات وتأهيلها للحصول على الايزو الدولي، والتي سيتم تطبيقها في مختبرات ناصر والاندونيسي وعيادة الرمال، والمختبر المركزي.

من جهتها استعرضت ا. سحر غانم رئيس قسم مختبرات المستشفيات المفاهيم العامة للجودة في المختبرات وأدوات التقييم، والخطوات القادمة لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة.

بدورها، استعرضت الخبيرة د. فيكتوريا هاريس من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي التوجيهات اللازمة لمتابعة أنظمة الجودة الشاملة، مشيرة إلى قابلية القياس والمتابعة والتقييم لقياس مدى التطور في مشروع تطبيق الجودة.