وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات تختتم مبادرة "رياحين الرياضيات" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة وجامعة غزة تفتتحان دورة تدريبية لمنسقي الإعلام بالمدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تطلق فعاليات الحملة التطوعية " بيدنا غزة جميلة " وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق حملة مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ حملة مجتمعية للنظافة بمناسبة يوم التطوع العالمي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ اعمال صيانة لشوارع ومناطق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية ورشة علمية حول المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الجزيرة" ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري يؤكد على أولويات وزارة الزراعة بضبط المدخلات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تعزيز أقسام الطوارئ للتعامل مع الانفلونزا الموسمية
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة المختبرات وبنوك الدم تنظم ورشة عمل حول اطلاق مشروع تطبيق الجودة

06 كانون أول / ديسمبر 2022 12:16

111
111

غزة-الراي 

نظمت وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي ورشة عمل حول معايير الجودة وإعادة تعزيز المختبرات، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم ا.طارق السعافين وا. عميد مشتهى مدير دائرة المختبرات وبنوك الدم، ومدراء المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية.

واكد ا. طارق السعافين على جهد الوزارة في تطوير العمل وتعزيزه في المختبرات وبنوك الدم في جميع محافظات القطاع. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات لتحسين اداء جودة المختبرات وتأهيلها للحصول على الايزو الدولي، والتي سيتم تطبيقها في مختبرات ناصر والاندونيسي وعيادة الرمال، والمختبر المركزي.

من جهتها استعرضت ا. سحر غانم رئيس قسم مختبرات المستشفيات المفاهيم العامة للجودة في المختبرات وأدوات التقييم، والخطوات القادمة لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة.

بدورها، استعرضت الخبيرة د. فيكتوريا هاريس من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي التوجيهات اللازمة لمتابعة أنظمة الجودة الشاملة، مشيرة إلى قابلية القياس والمتابعة والتقييم لقياس مدى التطور في مشروع تطبيق الجودة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟